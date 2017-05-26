В Уфе откроется исторический парк «Россия – Моя история!»

Республика Башкортостан станет первым после столицы регионом России, где будет реализован крупный общероссийский проект «Россия – Моя история!». Исторический парк будет развернут в уфимском павильоне ВДНХ в преддверии Дня России.

Экспозиция включит в себя около 500 единиц мультимедийной техники, расположенных на площади более 7000 квадратных метров, и при помощи современных технологий панорамно покажет более чем 1000-летнюю историю страны.

Как отмечают организаторы выставки, выбор Республики Башкортостанв качестве первого региона России, где будет показана выставка, не случаен. Руководство республики уделяет приоритетное значение образовательным проектам, регион имеет развитую конгрессную инфраструктуру, а особенностью республики является многонациональность и многоконфессиональность.

Особенностью выставки в Уфе будет являться рассказ о тесном переплетении истории России и Башкортостана. Парк будет включать видеопроекционные коллажи, рассказывающие о многовековой истории башкирского народа, новейшую 3D-реконструкцию Уфимского кремля, мультимедийную книгу о природных богатствах Башкирского края и многое другое. Особое внимание будет уделено доблести и подвигам башкирских героев. Важное место займут мультимедийные носители, посвященные многоконфессиональной истории региона, — истории православия и ислама.

В скором времени мультимедийные исторические парки будут открыты во многих городах России: в Санкт-Петербурге, Тюмени, Волгограде, Ставрополе, Казани и других.В каждом из них будет представлено четыре экспозиции. Подвиги князей, воинов и дипломатов, историю быта, роль древних торговых путей и мультимедийные реконструкции легендарных сражений — это и многое другое увидят гости парка в экспозиции «Рюриковичи». В экспозиции «Романовы» освещаются грандиозные свершения и трагические события, которые пережила наша страна за 300 лет правления последней правящей династии нашего Отечества. Посетив третью экспозицию — «1914–1945: От великих потрясений к Великой Победе», можно понять истинные причины революций в России, ответить на вопросы: как случилось, что власть и народ допустили подобное, и как избежать повторения трагических событий? Наконец в последней экспозиции — от Победы в Великой Отечественной войне до 2017 года — освещен необычайно драматический исторический период, участниками которого было большинство из нас. Что представлял из себя СССР? Чем стал для нашей страны и для всего мира развал этой великой державы и каковы причины этого крушения? Что сегодня, спустя несколько десятилетий, мы можем сказать о «перестройке»? Каковы уроки истории, которая, по словам В. О. Ключевского, «не добрая учительница, а надзирательница, которая наказывает за невыученные уроки»?

Организаторы называют выставку настоящим «живым» учебником истории России, полюбившимся школьниками и студентами за свою наглядность и увлекательность. Материалы экспозиций рекомендованы Министерством образования и науки Российской Федерации.

Оргкомитет проекта

«Россия-Моя история»