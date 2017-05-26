В Международный день защиты детей в Уфе состоится родительский форум

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев подписал распоряжение о создании организационного комитета по проведению Республиканского родительского форума, посвященного Международному дню защиты детей.

Ожидается, что в форуме примет участие Глава республики Рустэм Хамитов, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова, приглашены члены правительства республики, российские ученые и педагоги, представители экспертного сообщества.

– Форум проводится по инициативе Главы республики. Задача – активизировать участие родителей в обсуждении и принятии решений по совершенствованию образовательной политики, – прокомментировал Константин Толкачев. – Предполагается мероприятие проводить ежегодно, приурочив его к 1 июня, Дню защиты детей. Этот праздник у нас традиционно отмечается танцами и шарами, что очень радостно и красиво, но не решает проблем. В рамках форума пройдут панельные дискуссии, на которых планируется обсудить вопросы защиты детей в Интернете, ответственность родителей за воспитание, правовое регулирование в сфере защиты прав детей. Хотелось бы, чтобы обсуждение тем форума продолжилось на площадках в районах в преддверии августовских педагогических совещаний. Родители должны понимать, в каком направлении двигаться.

Председатель парламента также пригласил всех заинтересованных граждан направлять свои предложения по повестке и проекту рекомендаций в адрес оргкомитета.

– Хотим, чтобы резолюция форума была живой, с конкретными решениями, которые можно будет внедрить в практику, – отметил Константин Толкачев.

– Все начинается с семьи, в то же время мы видим, что государство слабо вовлечено в эту сферу, – считает председатель организационного комитета по проведению форума Юмабика Ильясова. – Ответственность размыта между министерствами и ведомствами и зачастую ограничивается освоением бюджетных средств. Нужна системная семейная политика, которая не ограничивается только выделением денег. Прежде всего – это приоритетное внимание к проблеме и системность работы. Не зря Глава республики в ходе прямой линии озвучил идею создания министерства семьи. В Государственном Собрании создана рабочая группа по изучению причин детского суицида и профилактике насилия в отношении несовершеннолетних. Было налажено взаимодействие между законодателями, исполнительной властью, органами местного самоуправления, экспертами-практиками. Мы почувствовали эффективность такой работы, когда вопросы решаются на одной площадке. На форуме планируется затронуть много острых тем. Например, процедура изъятия детей из семьи при угрозе жизни ребенка, которая вызывает много споров, профилактика алкоголизма родителей, безопасность в интернет-среде.