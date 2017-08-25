«Толпар» IV асыҡ балалар һәм үҫмерҙәр теле-кинофестиваленә рәхим ит!

Крылатый конь Толпар стал символом одноименного детско-юношеского теле-кинофестиваля, который пройдет уже четвертый раз в гостеприимном Зианчуринском районе Башкортостана. Толпар символизирует крылья творчества, рождение и полет новых идей, стремление покорять новые высоты. Финальные мероприятия и Церемония награждения победителей состоятся в селе Исянгулово Зианчуринского района 28-29 августа. Участников ждут увлекательные мастер-классы от известных профессионалов в сфере кино и телевидения, просмотр и обсуждение конкурсных работ, питчинг идей, одним словом, интересное живое общение.

На конкурс фестиваля «Толпар» поступило около 70 работ в семи номинациях: «Документальный фильм», «Художественный фильм», «Мультипликационный/Анимационный фильм», «Социальный ролик», «Музыкальный клип», «Репортаж», «Питчинг идей». Будут награждены и победители в личных номинациях: «Лучший режиссёр», «Лучший сценарий», «Лучший оператор», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучший монтаж». Фестиваль посвящен Году экологии, поэтому выделена еще одна номинация от Министерства природопользования и экологии РБ — «Лучшее отражение экологических проблем».

В этом году фестиваль имеет статус открытого конкурса. Это новшество сразу отразилось на географии участников. На конкурс отправили работы молодые творцы от Архангельска до Хабаровска, а также из ближнего зарубежья.

Фестиваль «Толпар» ставит перед собой задачи создать среду для творческого общения детских, молодежных телестудий, кинолюбительских объединений и профессионалов, площадку для творческой самореализации детей и молодежи. Необходимо объединить усилия для развития детско-юношеского видеотворчества, для привлечения большего количества детей к созданию фильмов, направленных на бережное отношение к родной земле, сохранение окружающей среды, а также освещение социальных проблем. Эта созидательная работа может научить детей ценить жизнь, защитить их от отрицательных соблазнов виртуального мира.

Фестиваль «Толпар» организовывает Администрация МР Зианчуринский район РБ и Детско-юношеский телеканал «Тамыр» ГУП ТРК «Башкортостан» РБ при поддержке Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан.