Режиссер детско-юношеского телеканала «Тамыр» ГУП ТРК «Башкортостан» РБ Ляйсан Мазитова выдвинута на соискание Республиканской государственной молодежной премии имени Ш. Бабича

Переступив порог телерадиостудии «Тамыр» в шестилетнем возрасте Ляйсан осталась в этом мире навсегда. Детский телеканал стал вторым домом для активной и смелой девочки. Маленькой звездой Ляйсан стала благодаря главной роли Бумалабаш (Кисточка) в передаче «Торомбаш». В этом проекте герои рассказывали об увлекательном мире изобразительного искусства. Учили детей рисовать, устраивали выставки. Уже будучи ученицей 8 класса Ляйсан выезжала на съемки подростковой передачи. Юный журналист набиралась опыта и затачивала мастерство.

Телевидение – это удивительный мир, попав в который, тяжело покинуть. Ежедневные съёмки, монтажи, поездки, знакомства и общение с интересными людьми захватывает! «Для того, чтобы работать на телевидении, для начала нужно определиться с профессией»,- говорит Ляйсан Мазитова. И благо, есть очень много учебных заведений, где можно получить высшее образование в области ТВ. Ляйсан окончила факультет башкирской филологии и журналистики в одном из престижных университетов Уфы БашГУ. Для того чтобы стать режиссером, успела параллельно проучиться в УГИИ им. З.Исмагилова. Профессия актрисы помогает Ляйсан легко объяснять задачу детям, которые работают в кадре.

Ляйсан Мазитова является руководителем единственного в России детского информационного проекта в прямом эфире «Гора новостей-Тау-тау хабар», который выходит в эфир ежедневно. Также стала любимой ведущей маленьких зрителей Бауырхак апай, она является автором и ведущей одноименной детской программы. Ляйсан всегда находится в поиске новых проектов. Вы скорее всего видели документальный цикл «Дети-герои». Этот проект о детях, совершивших героический поступок. Они спасли человека, помогли расследованию, не остались равнодушными чужой беде. Среди ребят есть и такие, которые совершают подвиг каждый день, преодолевая свой недуг. В этом проекте каждый герой таит в себе высокую идею и силу духа. «Дети-герои» был удостоен Высшей телевизионной премии России «ТЭФИ-Регион». Также Ляйсан — многократный лауреат Международного фестиваля детского телевидения «Включайся!»(Москва), «Дитятко»(Харьков) и др.

В копилке Ляйсан Мазитова есть еще и добрые сказки. Новогодний фильм «Сулпан» стал достойным дебютом. Сказка про Снежинку, которая мечатет стать Снегурочкой не оставила равнодушынми телезрителей.

Профессия режиссера телевиденяи многогранна. Она позволяет видеть и мыслить масштабно . Ляйсан доверили самый массовый проект телеканала «Тамыр» — большой детский праздник в ГКЗ «Башкортостан». Концерт был посвящен Году кино, и назывался «Вот это кадр!». Творческой команде удалось сделать интересное путешествие в историю и современность башкирского кино, рассказать детям о кино через замечательно поставленные музыкальные номера. Заметное место в фильмографии Ляйсан Мазитовой занял и телепроект «Уғатар», состязания по стрельбе из лука среди подростков на кубок телеканала «Тамыр». Промо проекта, позиционирование в сетях и итоговый телевизионный выпуск — все было разработано в едином ключе, со вкусом. Проект завоевал внимание множества юных телезрителей. Качественно новым этапом не только для самого режиссера, но и в целом для башкирской документалистики стал фильм «Һуҡмаҡһыҙ юлсы» (Путник без тропы) Ляйсан Мазитовой о рок-музыканте Диме Кулахметове. В этом фильме удалось отразить образ свободного творца, который достоин стать ориентиром, примером для подражания современной молодежи.

Ляйсан добивается успехов за счет особого таланта – таланта прислушиваться и сотрудничать, творить вместе с художником, оператором, композитором. Ее называют человек-оркестр. Ляйсан может сама разработать формат, сама написать сценарий, сама снять и смонтировать как режиссер.