ПОЛОЖЕНИЕ об Открытом Республиканском фольклорном фестивале детского и юношеского творчества «Аҡбуҙатта ҡунаҡта – В гостях у Акбузата»

I. Организаторы фестиваля
Министерство культуры Республики Башкортостан;
Республиканский центр народного творчества;
Администрация муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан;
Филиал Республиканского центра народного творчества в г. Кумертау.
II. Цели и задачи фестиваля
Открытый Республиканский фольклорный фестиваль детского и юношеского творчества «Аҡбуҙатта ҡунаҡта – В гостях у Акбузата» проводится в целях сохранения, развития традиций народного исполнительского мастерства подрастающего поколения, развития межкультурного диалога, приобщения юных талантов к лучшим образцам культуры и искусства башкирского народа, сохранения культурного наследия России и Республики Башкортостан.
Задачи фестиваля:
содружество, укрепление межрегиональных связей;
возрождение местных традиций фольклора;
выявление и поддержка молодых талантливых исполнителей;
укрепление морально-нравственных ценностей общества;
обмен опытом между коллективами, руководителями и педагогами.
III. Условия и порядок проведения фестиваля
Открытый Республиканский фольклорный фестиваль детского и юношеского творчества «Аҡбуҙатта ҡунаҡта – В гостях у Акбузата» проводится 17 октября 2014 года в с. Ермолаево Куюргазинского района Республики Башкортостан.
В рамках фестиваля проводятся конкурсы в номинациях:
- Конкурс «Башкирские фольклорные коллективы»
Фольклорные коллективы представляют фрагменты народных обычаев и обрядов, созданных на основе фольклора своей местности (продолжительность одной композиции не более 10 минут);
- Конкурс «Солисты-вокалисты»
Каждый участник исполняет два разнохарактерных башкирских народных песен (необходимо исполнение одной песни не более 3 минут);
- Конкурс «Танцевальные коллективы, солисты, дуэты»
Танцевальные коллективы должны исполнить две народные башкирские танцы разного характера. Солисты, дуэты представляют один народный башкирский танец. Все представленные номера должны составить не более 3 минут.
- Конкурс сэсэнов «Крылья Акбузата»
В конкурсе принимают участие импровизаторы-сэсэны, рассказчики сказок, эпоса, кубаира, стихотворений на приз общественно-политической газеты г. Кумертау и Куюргазинского района «Юшатыр» и республиканской газеты «Йәншишмә». Каждый участник представляет одно произведение собственного сочинения. С января до 15 сентября все произведения высылаются на электронный адрес газеты «Юшатыр» admin@yshatir.ru и республиканской газеты «Йәншишмә» yAnshismA@yandex.ru с пометкой «В гостях у Акбузата». Все представленные сочинения-произведения будут опубликованы в газетах. По итогам конкурса авторы самых лучших произведений собственного сочинения приглашаются для участия в фестивале.
- Конкурс декоративно-прикладного искусства «Земля Акбузата»
В конкурсе могут принимать участие коллективные и индивидуальные работы. Данный конкурс проводится на приз республиканского журнала «Акбузат»:
- декоративная роспись (по дереву, ткани, стеклу и т.д.);
- работа по дереву (резьба, выжигание, статуэтки и т.д.);
- плетение, вязание (лоза, соломка, макраме, бисерное плетение и т.д.).
С января до 15 сентября все фотографии поделок высылаются на электронный адрес журнала www.Akbuzat@ufanet.ru с пометкой «В гостях у Акбузата». Фотографии самых интересных поделок будут опубликованы в журнале «Акбузат», которые по итогам конкурса поделки будут представлены на выставке фестиваля.
- Конкурс рисунка «Краски детства»
В данной номинации участник представляет по одной работе на тему башкирских народных сказок, приданий, эпосов – на приз республиканского детско-юношеского журнала «Аманат» и республиканского детско-юношеского телеканала «Тамыр». В конкурсе могут принимать участие коллективные и индивидуальные работы.
С января до 1 сентября рисунки в течение года высылаются на электронный адрес журнала «Аманат» amanat@yandex.ru и телеканала «Тамыр» kulsar72@mail.ru с пометкой «В гостях у Акбузата», которые будут опубликованы в журнале «Аманат» и показаны в телепередаче «Семәр» в телеканале «Тамыр». Самые интересные работы будут представлены на выставке фестиваля.
Каждый коллектив, отдельный исполнитель имеет право участвовать в конкурсах по двум и более направлениям.
Полный возраст участников определяется на день проведения конкурса (несоответствие возрастной группе может составлять не более 30% от общего количества участников в коллективе).
Конкурсные выступления проводятся по трём возрастным категориям:
- с 4 до 7 лет;
- с 8 до 12 лет;
- с 13 до 16 лет.
IV. Награждение победителей конкурса
В состав жюри конкурса входят известные деятели культуры и мастера искусств Республики Башкортостан, специалисты Республиканского центра народного творчества.
Жюри фестиваля присуждает призовые места:
- Гран-при;
- Лауреаты 1, 2, 3 степени (в каждой номинации и в каждой возрастной группе).
Также будут вручаться премии:
- имени национального героя башкирского народа Кинзи Арсланова; учреждённая ООО «Южурал-Ойл» - генеральный директор З.З. Исхаков;
- премия академика Академии наук Республики Башкортостан, заведующего кафедрой Башкирского государственного медицинского университета, кандидата медицинских наук – врача-офтальмолога Марата Талгатовича Азнабаева.
Организаторы и спонсоры фестиваля могут учреждать свои специальные призы.
Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
V. Финансирование фестиваля
Организаторами фестиваля привлекаются финансовые средства спонсоров и рекламодателей, образуется фестивальный фонд, средства которого направляются для поощрения лучших творческих коллективов фестиваля.
Командировочные и транспортные расходы, проезд, питание участников осуществляется за счет направляющей организации.
В фонд фестиваля с одного коллектива – 500 руб., трио, дуэт – 300 руб., соло – 200 руб.
VI. Адреса оргкомитета
Заявки на участие принимаются до 1 октября 2014 года.
По различным вопросам обращаться: 453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. 40 лет Победы, 1, филиал Республиканского центра народного творчества в г.Кумертау, тел/факс: 8 (34761) 4-20-51, 4-42-97, 4-10-21, e-mail: frcnt@mail.ru.
Ответственная: Грязнова Альфия Халиловна.
453360, Республика Башкортостан, Куюргазинский район, с.Ермолаево, пр. Мира, 8, МАУ РДК «Йэшлек», факс 8 (34757) 6-11-83, тел. 8 (34757) 6-11-72; сот. 8-905-359- 0-18, е-mail: ok_erm@mail.ru. Ответственная: Рамазанова Ямиля Сабировна.
Приложение
Заявка на участие на Открытом Республиканском фольклорном фестивале детского и юношеского творчества «Аҡбуҙатта ҡунаҡта – В гостях у Акбузата»
1. Ф.И.О. (полностью) участника или руководителя коллектива;
2. Дата, месяц, год и место рождения;
3. Адрес проживания;
4. Данные свидетельства или паспорта (номер, когда и кем выдан);
5. Социальный номер;
6. Наименование конкурса (направления) фестиваля, название исполняемого номера (представленной работы);
Подпись и печать руководителя направляющей организации.