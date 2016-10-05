ПОЛОЖЕНИЕ об Открытом Республиканском фольклорном фестивале детского и юношеского творчества «Аҡбуҙатта ҡунаҡта – В гостях у Акбузата»

I. Организаторы фестиваля

Министерство культуры Республики Башкортостан;

Республиканский центр народного творчества;

Администрация муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан;

Филиал Республиканского центра народного творчества в г. Кумертау.

II. Цели и задачи фестиваля

Открытый Республиканский фольклорный фестиваль детского и юношеского творчества «Аҡбуҙатта ҡунаҡта – В гостях у Акбузата» проводится в целях сохранения, развития традиций народного исполнительского мастерства подрастающего поколения, развития межкультурного диалога, приобщения юных талантов к лучшим образцам культуры и искусства башкирского народа, сохранения культурного наследия России и Республики Башкортостан.

Задачи фестиваля:

содружество, укрепление межрегиональных связей;

возрождение местных традиций фольклора;

выявление и поддержка молодых талантливых исполнителей;

укрепление морально-нравственных ценностей общества;

обмен опытом между коллективами, руководителями и педагогами.

III. Условия и порядок проведения фестиваля

Открытый Республиканский фольклорный фестиваль детского и юношеского творчества «Аҡбуҙатта ҡунаҡта – В гостях у Акбузата» проводится 17 октября 2014 года в с. Ермолаево Куюргазинского района Республики Башкортостан.

В рамках фестиваля проводятся конкурсы в номинациях:

- Конкурс «Башкирские фольклорные коллективы»

Фольклорные коллективы представляют фрагменты народных обычаев и обрядов, созданных на основе фольклора своей местности (продолжительность одной композиции не более 10 минут);

- Конкурс «Солисты-вокалисты»

Каждый участник исполняет два разнохарактерных башкирских народных песен (необходимо исполнение одной песни не более 3 минут);

- Конкурс «Танцевальные коллективы, солисты, дуэты»

Танцевальные коллективы должны исполнить две народные башкирские танцы разного характера. Солисты, дуэты представляют один народный башкирский танец. Все представленные номера должны составить не более 3 минут.

- Конкурс сэсэнов «Крылья Акбузата»

В конкурсе принимают участие импровизаторы-сэсэны, рассказчики сказок, эпоса, кубаира, стихотворений на приз общественно-политической газеты г. Кумертау и Куюргазинского района «Юшатыр» и республиканской газеты «Йәншишмә». Каждый участник представляет одно произведение собственного сочинения. С января до 15 сентября все произведения высылаются на электронный адрес газеты «Юшатыр» admin@yshatir.ru и республиканской газеты «Йәншишмә» yAnshismA@yandex.ru с пометкой «В гостях у Акбузата». Все представленные сочинения-произведения будут опубликованы в газетах. По итогам конкурса авторы самых лучших произведений собственного сочинения приглашаются для участия в фестивале.

- Конкурс декоративно-прикладного искусства «Земля Акбузата»

В конкурсе могут принимать участие коллективные и индивидуальные работы. Данный конкурс проводится на приз республиканского журнала «Акбузат»:

- декоративная роспись (по дереву, ткани, стеклу и т.д.);

- работа по дереву (резьба, выжигание, статуэтки и т.д.);

- плетение, вязание (лоза, соломка, макраме, бисерное плетение и т.д.).

С января до 15 сентября все фотографии поделок высылаются на электронный адрес журнала www.Akbuzat@ufanet.ru с пометкой «В гостях у Акбузата». Фотографии самых интересных поделок будут опубликованы в журнале «Акбузат», которые по итогам конкурса поделки будут представлены на выставке фестиваля.

- Конкурс рисунка «Краски детства»

В данной номинации участник представляет по одной работе на тему башкирских народных сказок, приданий, эпосов – на приз республиканского детско-юношеского журнала «Аманат» и республиканского детско-юношеского телеканала «Тамыр». В конкурсе могут принимать участие коллективные и индивидуальные работы.

С января до 1 сентября рисунки в течение года высылаются на электронный адрес журнала «Аманат» amanat@yandex.ru и телеканала «Тамыр» kulsar72@mail.ru с пометкой «В гостях у Акбузата», которые будут опубликованы в журнале «Аманат» и показаны в телепередаче «Семәр» в телеканале «Тамыр». Самые интересные работы будут представлены на выставке фестиваля.

Каждый коллектив, отдельный исполнитель имеет право участвовать в конкурсах по двум и более направлениям.

Полный возраст участников определяется на день проведения конкурса (несоответствие возрастной группе может составлять не более 30% от общего количества участников в коллективе).

Конкурсные выступления проводятся по трём возрастным категориям:

- с 4 до 7 лет;

- с 8 до 12 лет;

- с 13 до 16 лет.

IV. Награждение победителей конкурса

В состав жюри конкурса входят известные деятели культуры и мастера искусств Республики Башкортостан, специалисты Республиканского центра народного творчества.

Жюри фестиваля присуждает призовые места:

- Гран-при;

- Лауреаты 1, 2, 3 степени (в каждой номинации и в каждой возрастной группе).

Также будут вручаться премии:

- имени национального героя башкирского народа Кинзи Арсланова; учреждённая ООО «Южурал-Ойл» - генеральный директор З.З. Исхаков;

- премия академика Академии наук Республики Башкортостан, заведующего кафедрой Башкирского государственного медицинского университета, кандидата медицинских наук – врача-офтальмолога Марата Талгатовича Азнабаева.

Организаторы и спонсоры фестиваля могут учреждать свои специальные призы.

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

V. Финансирование фестиваля

Организаторами фестиваля привлекаются финансовые средства спонсоров и рекламодателей, образуется фестивальный фонд, средства которого направляются для поощрения лучших творческих коллективов фестиваля.

Командировочные и транспортные расходы, проезд, питание участников осуществляется за счет направляющей организации.

В фонд фестиваля с одного коллектива – 500 руб., трио, дуэт – 300 руб., соло – 200 руб.

VI. Адреса оргкомитета

Заявки на участие принимаются до 1 октября 2014 года.

По различным вопросам обращаться: 453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. 40 лет Победы, 1, филиал Республиканского центра народного творчества в г.Кумертау, тел/факс: 8 (34761) 4-20-51, 4-42-97, 4-10-21, e-mail: frcnt@mail.ru.

Ответственная: Грязнова Альфия Халиловна.

453360, Республика Башкортостан, Куюргазинский район, с.Ермолаево, пр. Мира, 8, МАУ РДК «Йэшлек», факс 8 (34757) 6-11-83, тел. 8 (34757) 6-11-72; сот. 8-905-359- 0-18, е-mail: ok_erm@mail.ru. Ответственная: Рамазанова Ямиля Сабировна.

Приложение

Заявка на участие на Открытом Республиканском фольклорном фестивале детского и юношеского творчества «Аҡбуҙатта ҡунаҡта – В гостях у Акбузата»

1. Ф.И.О. (полностью) участника или руководителя коллектива;

2. Дата, месяц, год и место рождения;

3. Адрес проживания;

4. Данные свидетельства или паспорта (номер, когда и кем выдан);

5. Социальный номер;

6. Наименование конкурса (направления) фестиваля, название исполняемого номера (представленной работы);

Подпись и печать руководителя направляющей организации.